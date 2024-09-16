Etkinlikte yoğun ilgi gören Hartlap bıçakları, bölgede el yapımı kalitesiyle biliniyor. Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, güreş şampiyonasında dereceye giren sporculara da hediye edilerek takdim edildi. Bu hediyeler, hem güreş sporunun hem de bölgenin geleneksel el sanatlarının tanıtılmasına katkı sağladı.

Ökkeş Çelik bıçaklarının şampiyonada öne çıkması, Hartlap’ın tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik önemli bir adım oldu. Hem sporun hem de yerel zanaatkârlığın birleştiği bu etkinlik, izleyiciler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Editör: Yunus Firdevsoğlu