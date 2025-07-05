İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınında yardım bekleyen, açlıkla mücadele eden Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan çok sayıda kişi, Nuseyrat Kampı’ndaki Avde Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürüyor. Ordunun Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar, kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi. Yakınları, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için derin üzüntü yaşadı.