Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kıncılar Mahallesi’ndeki Kıncılar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Aşkın Çarıkçı (13), dün saat 14.00 sıralarında teneffüs saatinde okulun duvarından atlayarak ormanlık alana koşmaya başladı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

8 saat sonra ulaşıldı

Çarıkçı'yı bulmak için 10 kilometrelik alanda jandarma ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Drone ile havadan ve iz takip köpeği Merak'ın da katıldığı karadan sürdürülen arama çalışmalarında 8 saat sonra Aşkın Çarıkçı'ya ulaşıldı.