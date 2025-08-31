Öğrenciler ve veliler yeni döneme hazırlanıyor

Yaz tatilinin sonuna gelinirken milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle açılış, ara tatil ve sömestr tarihleri netleşti.

Yarın okul var mı?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda 1 Eylül Pazartesi günü yalnızca uyum programına dahil olan öğrenciler okula başlayacak. Diğer kademelerde eğitim ise bir hafta sonra başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tüm kademelerde 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlk ders zili bu tarihte çalacak.

2025-2026 MEB Tatil Takvimi

📌 1. Dönem Başlangıcı: 8 Eylül 2025
📌 1. Dönem Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025
📌 Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

📌 2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
📌 2. Dönem Ara Tatil: 16-20 Mart 2026
📌 Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026

Veliler ve öğrenciler hazırlıklarını tamamlıyor

Kırtasiye ve okul kıyafetleri alışverişini sürdüren aileler, yeni döneme gün sayıyor. LGS yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte lise kademesinde de öğrenciler okula başlayacak.