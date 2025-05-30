MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

Yaz Tatili 20 Haziran’da Başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Eğitim dönemi boyunca birinci ve ikinci ara tatillerin ardından öğrenciler, şimdi yaz tatili heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. MEB’in yayımladığı takvime göre yaz tatili, 20 Haziran 2025 Cuma günü itibariyle başlıyor. Öğrenciler yaklaşık 2,5 ay sürecek bir tatil dönemine girecek.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

Yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ise uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Böylece küçük öğrenciler okula daha kolay adapte olacak.

Ara Tatiller ve Sömestir Tatili Ne Zaman Olmuştu?

Bilindiği üzere 2024-2025 eğitim yılı içinde:

Birinci dönem ara tatil : 11-15 Kasım 2024,

Yarıyıl tatili (sömestir) : 20 Ocak - 31 Ocak 2025,

İkinci dönem ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanmıştı.

Kurban Bayramı Tatili Yaz Tatiline Dahil Edilecek mi?

Bu yıl Kurban Bayramı, Haziran ayına denk geliyor. Bu durum, yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği yönünde bazı spekülasyonlara neden oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu söylentilere açıklık getirerek, okulların planlandığı gibi 20 Haziran 2025'te kapanacağını ve herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etti. Dolayısıyla Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşmeyecek.

Veliler ve Öğrenciler İçin Tatil Planı Başladı

Okulların kapanma tarihi netleşince, hem öğrenciler hem de veliler yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Tatil boyunca öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de eksik kaldıkları konuları tekrar etmeleri öneriliyor. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için bu dönemin verimli geçirilmesi oldukça önemli.

Sonuç olarak, 2025 yılında okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Tüm öğrencilere şimdiden keyifli ve verimli bir yaz tatili dileriz.