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Görüntülerde almadığı yolcunun el hareketleri ile gösterdiği tepkinin ardından otobüsten inen Emrah Yıldız'ın, saldırgan ile tartışması ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

Bu duruma öfkelenen şahıs, otobüsün peşinden koşarak durduğu şoförle tartışmaya başladı.

34 yaşındaki Emrah Yıldız idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen 17 yaşındaki Batuhan K. isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Dolu olan otobüse almadığı yolcu tarafından öldürülen şoförün saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı.

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