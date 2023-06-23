Dünyanın kanını kanını donduran olay Meksika'da meydana geldi. Chihuahua şehrinde 80 yılı aşkın bir süredir La Pascualita olarak bilinen genç bir kadın mankenin hikayesi tüyler ürpertti. Öyle ki, iddiaya göre bu manken dükkan sahibinin mumyalanmış kızı!.

Meksika'nın Chihuahua şehrinde bulunan bir gelinlik mağazasının vitrinini süsleyen bu manken, dükkan sahibinin düğününden hemen önce ölen kızına çok benziyordu. Efsaneye göre; gencecik yaşında kızını kaybeden anne, kan donduran bir şey yaptı. Kızının cansız bedenini mumyalattı ve mağazasının vitrinine koydu.

ÖLEN KIZINI MUMYALATIP VİTRİNDE SERGİLEDİ!

1930'da Chihuahua, Meksika, Pascuala Esparza Perales de Perez, gelinlik konusunda uzmanlaşmış La Popular adında küçük ama oldukça başarılı bir giyim mağazasına sahipti. Sık sık günlerinin çoğunu mağazada çalışarak geçirir, müşterileri kocaman bir gülümsemeyle karşılarken her şeyin mükemmel durumda olmasını sağlardı. Yerlilere göre, Pascuala'nın işinden daha çok sevdiği tek şey kızıydı.

Bu nedenle, Pascuala kızının düğünü için izin aldığı için mağazanın bir günlüğüne kapanması sürpriz olmadı. Ancak birkaç gün sonra mağaza hala kapalıydı. İnsanlar genellikle mutlu ve davetkar olan Pascuala'yı merak etmeye ve endişelenmeye başladılar. Pascuala'nın kızının düğünden birkaç dakika önce öldüğünü öğrenince merakları üzüntüye dönüştü.

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