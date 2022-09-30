Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Çayı yakınlarında, geçtiğimiz ocak ayında kimliği belirsiz el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulunmuştu.

Morga kaldırılan cesedin, yapılan kimlik tespitinde Arif Baykal'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle harekete geçen ekipler, olayla ilgisi olduğu belirtilen Kadir Akbaş'ı gözaltına aldı.

İfadesinin ardından salıverilen Akbaş'ın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi.

Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi.

Ölen arkadaşının kartıyla alışveriş yaptı

Baykal'ın maaşını çektiği, banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı da tespit edilen Akbaş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçlamaları reddetti.

"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Akbaş, bir önceki duruşmasında 11 yıldan bu yana tanışıklığı olduğunu ifade ettiği Arif Baykal'ı öldürdüğüne yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Arif Baykal'ın bir süre önce Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını bir daha hiç görüşmediğini söyleyen Akbaş, banka kartlarıyla yaptığı alışverişlere ilişkin de "Kartları gitmeden bana bıraktı. Bir süredir görüşmedik. Öldü mü yaşıyor mu? diye maaşını kontrol ettim." diyen sanık, "Bu suçu ben işlemedim. Kendisi benden ayrıldıktan sonra başına bu olay geldi. Köye götürmek istediğim sokak köpeği için ip aldım. Köpek için ipi ne zaman aldım hatırlamıyorum. Baykal neredeydi bilemiyorum. 17 Ocak'ta Arif'in öldüğünü İ.Ç.'nin aramasıyla öğrendim." dedi.

Savcılıkça hazırlanan mütalaada ise iddia edildiği şekilde ipin köpeği bağlamak için alınmış olabileceği belirtilse de cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlı olmasının tesadüf olamayacağı belirtildi.

Müebbet hapis cezası talep edilen sanığın avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.