Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz gibi usta isimlerin rol aldığı “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı komedi gösterisi, 22 Mayıs Çarşamba günü NFK Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm tiyatroseverler davet edildi.

Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta çeşitli kültür sanat etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz ve Volkan Aktan gibi usta isimlerin rol aldığı “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı 2 perdelik komedi gösterisi tiyatroseverler için sahne alacak. Sahnelendiği her yerde büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edilen gösteri, 22 Mayıs Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak. Saat 20.00’da başlayacak gösteri ücretsiz olarak sahnelenecek. Boşanmak üzere olan bir çiftin evde bir ceset bulmasıyla gelişen olayların anlatıldığı gösteriye tüm vatandaşlar davet edildi.