Yürüyüşe katılmak üzere 81 ilden İstanbul'a giden yediden yetmişe vatandaşlar günün ilk saatlerinde özel araçları, otobüsler ve yaya olarak akın akın camilere ve Galata Köprüsü'ne doğru yola çıktı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü. "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenerek, dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.