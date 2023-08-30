Toplu taşıma araçlarında çıkan kavgalar bazen kötü neticelenen anlara sahip olabiliyor.

İstanbul'da Marmaray’da henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taraflardan biri durağa gelince Marmaray’dan indirildi.

Ortamı sakinleştirmek için gitarı eline aldı

Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, "Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin" dedi.

Yolcular eşlik etti

Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcularda eşlik etti.

Kameralara yansıdı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.