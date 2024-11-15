Onikişubat Belediyesi’nin, başkan Hanifi Toptaş’ın liderliğinde eğitim projelerine yönelik artırarak hayata geçirdiği yatırımlar kentin eğitim seviyesini yükseltirken, geleceğe daha bilinçli bireyler yetiştirmek adına önemli rol üstleniyor.

İlkokul birinci sınıftan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilere pozitif ayrıcalık tanıyan ve çalışmalarını bu yönde ilerleten Başkan Toptaş, velilere yönelik de bilgilendirme çalışmaları hayata geçiriyor.

Bu kapsamda öğrencileri ve ailelerinin yanında olmaya devam eden Onikişubat Belediyesi, yeni projesi Ebeveyn Akademisi ile sınav sürecindeki öğrenci velilerine rehberlik yapacak. Konferansla başlayacak olan Ebeveyn Akademisi, sınav sürecinde ve sınav başarısında ailelerin etkisini olumlu yönde artıracak.

Sınav Sürecinde Ailenin Rolü Üzerine Bilgilendirme Konferansı

Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği Ebeveyn Akademisi kapsamındaki konferans, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Eğitim ve Kariyer Danışmanı Ümit Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, “Sınava Hazırlanan Öğrenci Velilerinin, Anne Baba Olarak Yaklaşımları Nasıl Olmalıdır” başlığı altında önemli bilgiler paylaşılacak.

Bu özel etkinlikte, sınav sürecindeki ailelerin rolü, öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri gibi konular ele alınacak. Ayrıca, sınav başarısında ailenin rolü gibi önemli başlıklar da detaylı olarak incelenecek. Sınav döneminde öğrencilere en iyi şekilde destek olabilmek için ailelere rehberlik yapmayı ve onlara doğru yaklaşımlar sergilemelerini sağlamayı hedefleyen konferans, bu zorlu süreçte tüm ebeveynlere yol gösterecek.

Başkan Hanifi Toptaş'tan Eğitimde Kalıcı Yatırımlar

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, eğitimi her zaman öncelikli bir alan olarak gördüklerini ve bu yönde yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Gençlerimizin akademik başarılarını artırmak ve velilerimizi bilinçlendirmek adına bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak, gençlerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.