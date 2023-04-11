‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sloganıyla gönüllere dokunan, programların içeriğiyle de 7’den 70’e herkesi mutlu eden Onikişubat Belediyesi, bu zor günleri Ramazan ayının bereketinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla geride bırakmayı hedefliyor.

Programın yapıldığı alana gelen Başkan Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.