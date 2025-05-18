19 Mayıs Gençlik Festivali’nin ilk sahnesi, Açık Sahne Sanat Akademisi Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerle gönülleri ısıtan orkestra, milli marşlarla yürekleri kabarttı. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç’un sahneye çıkmasıyla da coşku tavan yaptı.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında EXPO alanında gerçekleştirilen konser, gençlerin yoğun ilgisiyle adeta izdihama sahne oldu.

Konser alanını tıklım tıklım dolduran gençler, sevilen sanatçının şarkılarıyla hem coştu, hem de 19 Mayıs’ı gönüllerince kutladı. Oğuzhan Koç da enerjisiyle adeta kalpleri fethetti.

19 Mayıs Gençlik Festivali, 19 Mayıs akşamı Yücel Arzen konseriyle devam edecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserler, gençleri milli birlik ve beraberlik duygularıyla bir araya getirirken, unutulmaz anlara da ev sahipliği yapıyor.