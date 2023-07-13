Kent tarihinde görülmemiş sosyal tesis yatırımlarını bir bir ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yapımını tamamlayarak ilçeye kazandırdığı 1’i yarı olimpik olmak üzere 7 kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirilen ve 7’den 70’e tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, deprem sürecinde de depremzede vatandaşlara duş ve konaklama hizmeti vererek ne kadar doğru yatırımlar olduğunu kanıtlamıştı.

Depremin ardından yeniden düzenlenen havuzlar, her yaz olduğu gibi bu yaz da 8-14 yaş arası çocukların rehabilitasyonu ve yüzme eğitimine tahsis edildi.

Binlerce çocuğun sabırsızlıkla beklediği Yaz Yüzme Kursları’nda 2023 yılı dönemi törenle başladı.

Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki açılış törenine, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.

Yüzme kursuna çocuklarını getiren ailelerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, sonrasında ise havuzda yüzme eğitimi alan minik çocukları ziyaret etti.