Gençlerin edebiyata olan ilgisini artırmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, büyük ilgi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, öykü, şiir ve gelenek temalı bir söyleşi programı düzenlendi.

Programa eğitimci-yazarlar Fatma Nur Uysal Pınar ve Süleyman Karaca ile şair-yazar Mustafa Köneçoğlu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıçsallayan yaptı.

Konuşmasında edebiyatın gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken Kılıçsallayan, bu tür kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Ardından söz alan konuşmacılar, edebiyat dünyasındaki kendi serüvenlerini öğrencilerle paylaşarak, yazarlık yolculuklarında yaşadıkları deneyimleri aktardılar.

Genç dinleyicilere ilham veren söyleşide, edebiyatın bir ifade aracı olmanın ötesinde, hayatı anlamlandırma yönündeki katkısı da vurgulandı.

Program sonunda öğrenciler, yazarlarla birebir sohbet etme fırsatı buldu. Onikişubat Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği, edebiyatın ışığında gençlere yol gösterici oldu.