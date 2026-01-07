Onikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik anlamlı bir sosyal destek çalışmasına imza attı. Hastane içerisinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve kahve ikram edildi.

Özellikle kış aylarının etkisini artırdığı bu günlerde, uzun saatler boyunca hastanede beklemek zorunda kalan hasta yakınları ile yoğun ve yorucu bir tempoda görev yapan sağlık çalışanları için yapılan ikramlar, hem içleri ısıttı hem de moral kaynağı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan dağıtım sırasında belediye ekipleri, vatandaşlarla yakından ilgilenerek dayanışma ve paylaşma duygusunu pekiştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu çalışma, zor zamanlarda vatandaşın yanında olmayı hedefleyen belediye hizmetlerinin önemli bir örneği olarak dikkat çekti. Hastane ortamında yaşanan stres ve yorgunluğun bir nebze olsun hafifletilmesini amaçlayan ikramlar, özellikle hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İkramdan faydalanan vatandaşlar ve sağlık çalışanları, Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür ederek bu tür sosyal destek çalışmalarının hem manevi hem de insani açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

Onikişubat Belediyesi, hayata geçirdiği bu anlamlı çalışmayla dayanışma kültürünü güçlendirirken, zorlu süreçlerde vatandaşlara yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirmiş oldu.