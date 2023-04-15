Başkan Mahçiçek öncülüğündeki iftarlar tüm hızıyla devam ederken, programla birlikte Ramazan ayının 23’üncü iftarında mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatı buluştu
Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Selamlama konuşması yapan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara “bu güzel gönül sofrasını kurduğu için Onikişubat Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.
Başkan Mahçiçek “Bu birliktelik Allah’ın yardımıyla kıyamete kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici ise “Memleketimizi eski günlerinden daha ileriye götürecek şekilde ayağa kaldıracağız” dedi.