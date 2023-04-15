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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici ise “Memleketimizi eski günlerinden daha ileriye götürecek şekilde ayağa kaldıracağız” dedi.

3 Bin Kişinin Yaşadığı Mahalle Depremlerde Zarar Gördü

3 Bin Kişinin Yaşadığı Mahalle Depremlerde Zarar Gördü

Başkan Mahçiçek “Bu birliktelik Allah’ın yardımıyla kıyamete kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşması yapan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara “bu güzel gönül sofrasını kurduğu için Onikişubat Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Mahçiçek öncülüğündeki iftar lar tüm hızıyla devam ederken, programla birlikte Ramazan ayının 23’üncü iftarında mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatı buluştu

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