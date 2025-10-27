Cafe 12, kahve severler için dünya kahvelerinin seçkin çeşitleri, aromalı espresso ve latte alternatifleri, soğuk kahveler, taze milkshake’ler ve besleyici smoothie’ler sunuyor. Ayrıca kafenin menüsünde taze hazırlanmış tatlılar, kurabiyeler ve hafif atıştırmalıklar da bulunuyor. Her yaş grubuna hitap eden bu geniş menü, ziyaretçilere hem keyifli hem de lezzet dolu bir deneyim yaşatıyor.

Cafe 12, EXPO alanının doğal ve huzurlu atmosferinde konumlanıyor. Ziyaretçiler, hem yeşil alanların tadını çıkarabiliyor hem de modern tasarımıyla ferah bir ortamda vakit geçirebiliyor. Kafe, kahve molası vermek isteyenlerden arkadaş buluşmalarına, iş toplantılarından aile keyfine kadar her türlü sosyal aktivite için uygun bir mekan sunuyor.

Onikişubat Belediyesi, vatandaşlara sosyal yaşam alanı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Cafe 12 ile kaliteli hizmet anlayışını uygun fiyat politikasıyla birleştiriyor. Bu sayede hem yerel halk hem de şehir dışından gelen misafirler, keyifli bir deneyim için cazip bir alternatif bulmuş oluyor.

Cafe 12, Kahramanmaraş’ın sosyal yaşamına değer katan bir mekan olarak, EXPO 2023 alanındaki kültürel ve turistik aktivitelerin merkezinde yer almayı sürdürüyor. Ziyaretçiler, sıcak atmosferi, nitelikli sunumları ve geniş menüsü sayesinde burayı hem günlük kahve molası hem de keyifli buluşmaların adresi olarak tercih ediyor.