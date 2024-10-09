Onikişubat Belediyesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ödüllü projesi Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Kitap Okuma Yarışması’nda 7’nci senenin ödül töreni heyecanı yaşandı.

Kentin kitap okuma oranını artıran ve öğrencilerin özellikle bilgi edinmelerini ve Kahramanmaraş’ın kültürel özelliklerine hakim olmalarını sağlayan projede 7’nci dönem sona erdi.

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Leblebici, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Deneme sınavları sonucunda farklı yaş gruplarında 1’inci olan öğrencilere bilgisayar, 2’ncilere bisiklet ve 3’üncülere ise tablet hediye edildi.

Ödül töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, projenin tüm paydaşlarını ve öğrencileri tebrik ederek, “Onikişubat Belediyesi olarak, ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla başlattığımız Milli Eğitim Bakanlığı ödüllü projemiz 7. Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor’un tamamlanması kapsamında düzenlemiş olduğumuz ödül töreninde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle, bu önemli projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma, görevli ekiplerimize ve bizlere destek olan milli eğitim camiasından değerli paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 7. Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Okuma Yarışması kapsamında okudukları kitaptan edindikleri bilgileri yarıştıran ve eğitim süreçlerine +1 değer katan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.