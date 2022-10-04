‘Doğaya saygılı, sağlıklı, temiz ve yaşanabilir Onikişubat’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki temizlik filosunu 60 yeni araçla güçlendirdi.

‘Onikişubat hepimizin evi, evimizi temiz tutalım’ mottosuyla vatandaşların temizlik noktasında daha duyarlı olmasını hedefleyen Onikişubat Belediyesi, filosuna kattığı teknolojisi yüksek 60 yeni araçla cadde, bulvar, sokak ve kaldırım temizliğinin daha profesyonel, hızlı ve güvenli yapılmasını amaçlıyor.

18 büyük çöp aracı, 18 küçük çöp aracı, 2 büyük tamperli araç, dar sokaklar için 4 küçük tamperli araç, 10 mobil müdahale aracı, 2 çöp kovası yıkama aracı, 2 süpürge aracı ve 4 iş makinası olmak üzere filoya eklenen 60 araç, Onikişubat sokaklarında temizlik çalışmalarına başladı. Aynı zamanda yeni temin edilen araçlarla birlikte temizlik filosu hem genişledi hem daha da gençleşti.

YENİ ARAÇLARDA EXPO 2023 VURGUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün filosuna eklenen 60 yeni araç, dış görüntüleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Uluslararası EXPO 2023’ün ev sahibi konumundaki Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 için farkındalığı artırmak adına yeni araçlarını da etkin şekilde kullanıyor. Araçlarda, ‘EXPO 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kahramanmaraş’ta, Kahramanmaraş Bir Dünya Kenti Olacak, EXPO Kulesi, Arasta Çarşısı, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Avrupa’nın En Büyük Lagün Gölü, Hobi Evleri ve Nikah Sarayı gibi EXPO 2023’ü ve bünyesindeki projelere dair görseller ve sloganlar yer alıyor.

ARAÇLAR ÇOK FONKSİYONLU ÇALIŞABİLİYOR

Yıkama, süpürme, kar küreme ve yükleme yapabilen araçlar, temizliğin yanı sıra yükleyici kovası ve forklift ekipmanı sayesinde küçük çaplı moloz hafriyatı temizliği de yapabiliyor.

Çöp toplama kapasitesinin yüksek olmasının yanı sıra son teknoloji ve yüksek emişli süpürme gücüne sahip süpürme araçlarıyla yol ve kaldırım kenarları da en güzel şekilde periyodik olarak temizlenecek.

“İŞ YAPMA KABİLİYETİMİZ AÇISINDAN YENİ VE TEKNOLOJİK ARAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ”

Temizlik filosuna eklenen 60 yeni araçla ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, insan ve çevre sağlığı açısından temizliğin önemine dikkat çekerek, belediye olarak asli görevlerinden bir tanesinin de çevre temizliği olduğunu söyledi.

Başkan Mahçiçek, “Onikişubat’ımız hem yeşil hem de temiz bir ilçedir. Bu anlamda temizlik görevini yaparken kullandığımız araç ve gereçlerin sağlıklı çalışabilmesi iş yapma kabiliyetimiz açısından çok daha önemli. Tabi ki temizlik hizmetlerimizin araçları özellikle çöp kamyonları yeri geldiğinde günde 18 saate yakın kesintisiz olarak çalışıyor. Sokak sokak geziyor ardından da Katı Atık Bertaraf Tesislerine bu atıkları götürüyor. Bundan dolayı da araçlar yıpranıyor, eskiyor. Eskiyen araçların da bu sefer çok ciddi bakım maliyetleri söz konusu oluyor. Hem araç sayısını artırmak hem de eskiyen araçları yenileyebilmek açısından filomuza sürekli yeni araçlar dahil etmemiz gerekiyordu. Temizlik filomuz yeni araçlarla daha da güçlendi. Onikişubat’ın tamamının daha düzgün, temiz ve hijyen olması noktasında ilgili arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışacaklar. Tabi bu araçları sorumluluk ile hareket ederek kullanmalıyız. Kendi aracımız olsa belki daha rahat kullanırız ama 450 bin kişinin emanetine sahip çıkmak hassasiyeti ile bu araçları şoför arkadaşlarımızın kullanacağına, sahip çıkacağına ve bakımlarını zamanında yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.