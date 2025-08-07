Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede duman ve alevlere neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.