Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçenin Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz ve 110 personel ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.