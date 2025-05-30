Onikişubat Belediyesi’nin çocuklara kitap sevgisi kazandırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla başlattığı “Onikişubat Okuyor” projesi, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri, ilahiyatçı ve sosyolog Erol Erdoğan’ın katılımıyla “Çocuklarıyla İlişkilerde Aile Türleri” başlıklı bir seminer düzenlendi. Erdoğan, öğrencilerin okuduğu İnsan Mevsimi kitabı üzerinden aile yapıları ve ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine sohbet etti.

Projeye bu dönem 3.043 öğrencinin katıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, “Çocuklarımız dört yazarın kitabını okuyup yazarlarla buluşma fırsatı buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz,” dedi.

Program sonunda ise İnsan Mevsimi kitabına yönelik bir bilgi yarışması gerçekleştirildi.