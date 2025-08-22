Onikişubat Spor Kulübü Kayseri Erciyes’te Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Kayseri Erciyes’te sürdüren Onikişubat Spor Kulübü, yoğun tempolu kamp programıyla şampiyonluk hedefini perçinliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanıyor.

Bu yıl kadrosuna 18 yeni transfer katan Onikişubat, uyum sürecini hızla atlatmayı hedefliyor. Teknik Direktör Sedat Toptaş, kampın ikinci gününde yaptığı açıklamada takımdaki havadan memnun olduğunu söyledi.

Hazırlık maçlarının adaptasyon sürecindeki rolüne dikkat çeken Toptaş, özellikle genç oyuncuların kendilerini kanıtlama fırsatı bulacaklarını belirtti:

“Adaptasyonu bolca maç oynayarak tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle genç oyuncularımız için bu kamp büyük bir fırsat. Onların da sadece kontenjan oyuncusu değil, ilk 11’de oynayacak seviyeye gelmelerini istiyoruz. Biz her zaman formayı hak edene veririz.”