2025–2026 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubatspor, Başkonuş Yaylası’nda düzenlediği moral ve tanışma yemeğiyle yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Teknik heyet, futbolcular ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda takım içi dayanışma ön plana çıktı.

Etkinliğe katılan Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer, Aksu Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Başkan Gümüşer, “Yeni sezona büyük hedeflerle hazırlanıyoruz. Bu tür etkinlikler hem oyuncular arasındaki uyumu artırıyor hem de takım ruhunu güçlendiriyor. Onikişubatspor, bu sezon taraftarına gurur yaşatacak” dedi.

Yemek programı boyunca teknik heyet ve futbolcular samimi bir ortamda bir araya gelerek yeni sezon öncesi moral depoladı. Kulüp yetkilileri, sezon boyunca benzer motivasyon etkinliklerinin süreceğini belirtti.

Onikişubatspor camiası, 2025–2026 sezonunda hem sahada hem saha dışında güçlü bir duruş sergilemeye kararlı.