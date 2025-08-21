Kahramanmaraş’ta tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak protokolü kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği’nin himayelerinde, Onikişubat Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Onikişubat ilçesine bağlı Çevrepınar Mahallesi’nde 86 adet ahırın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Vali Ünlüer konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın diğer illere göre çok daha fazla hasar aldığını vurgulayarak, yeniden inşa sürecinde 304 köyün baştan inşa edildiğini söyledi. Ünlüer, ahır ihtiyacı bulunan tüm vatandaşlara yeni ahırların teslim edileceğini belirterek projeye verilen önemin altını çizdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediğini ifade ederek, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarım ve hayvancılığı desteklemeyi hedefleyen proje ile kırsal kalkınmanın hız kazanması, üreticilerin güçlenmesi ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.