‘Gönül Belediyeciliği’nin öncüsü Onikişubat Belediyesi, insan odaklı hizmetler ve projelerle adından söz ettirmeye devam ederken, eğitim ve öğretime yönelik desteğini bir an olsun eksiltmiyor.

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, eğitim-öğretimin temelinde yer alan öğretmenleri de unutmuyor. Bu kapsamda Başkan Toptaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Onikişubat’ta görev yapan öğretmenler ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa eğitim camiası yoğun ilgi gösterirken, günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler verildi.

Programa Başkan Toptaş’ın yanı sıra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de katıldı.

Yemeğin ardından bir selamlama konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, yaptığı konuşmada Başkan Toptaş’a düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, Başkan Hanifi Toptaş’ın ilkokul öğretmeni Sebiha Kurt ile buluşması oldu. Başkan Toptaş, öğretmenine duyduğu minneti dile getirerek, öğretmenlerin bireylerin hayatında oynadığı büyük rolün altını çizdi.

Bu özel karşılaşma, salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Başkan Toptaş, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın yüreklerine sevgi tohumları eken siz kıymetli öğretmenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sizlerin üstün vazife bilinciyle bu kutsal mesleği icra ettiğinizi görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Başkan Toptaş, “Bir çocuğun yüreği; bir anaya, bir yâre, bir de açılır öğretmene. Sizler, sadece bilgi öğreten değil, aynı zamanda sevgiyi, insanlığı ve değerlerimizi aşılayan gönül insanlarısınız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan siz öğretmenlerimiz, bu ülkenin en kıymetli hazinelerindensiniz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler de unutulmadı. Onların eğitim mücadelesine dikkat çeken Başkan Toptaş, toplumun geleceğine ışık tutan bu isimlerin her zaman minnetle anıldığını belirtti.

Başkan Toptaş daha sonra Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.