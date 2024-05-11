ONS öncülüğünde altın fiyatları dalgalanmasını sürdürüyor
Altın gram fiyatı, 2300 dolar psikolojik bandı üzerinde tutunan ONS'tan destek bulmasıyla 2400 lira civarında seyrediyor.
Altın piyasasının yönünü tayin eden Fed faiz kararı sonrası Fed Başkanının faiz indirimini ötelemesi sinyali altını geriletti. Ardından ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi altını ONS öncülüğünde gerileten ikinci etmen haline geldi.
Altın fiyatları dar aralıkta seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen ekonomik veriler yakından takip ediliyor.
Kaynak: Taha Hayri Bağbudar