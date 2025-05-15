6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan altyapı güçlendirme çalışmaları, Kahramanmaraş’ın dört bir yanında aralıksız devam ediyor. Afetin yaralarını sarmanın ötesine geçerek şehri geleceğe hazırlamayı hedefleyen bu kapsamlı seferberlik, özellikle yeni gelişim bölgelerinde büyük önem taşıyor. Bu çerçevede altyapı çalışmaları yürütülen kritik noktalardan biri de Onikişubat’ta Önsen bölgesi oldu. Kısa sürede şehirleşme potansiyeliyle dikkat çeken bölge, altyapı yatırımları açısından da öncelikli alanlar arasında yer alıyor. KASKİ Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle başlatılan çalışmalar, bölgenin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.

Yaklaşık 150 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen projeyle, Önsen ve çevresine 6,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hattı ve 3,5 kilometrelik terfi hattı kazandırılıyor. Bu yeni hatlar sayesinde, bölgenin atık su yönetimi kapasitesi önemli ölçüde artırılacak ve altyapı sistemi daha modern, güvenli ve sürdürülebilir hale gelecek.

2025 Sonuna Kadar Tamamlanması Hedefleniyor

Proje sahasında çalışmalar yoğun bir tempoyla sürdürülürken, altyapı imalatlarının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yapılan açıklamada, sürecin titizlikle yürütüldüğü ve teknik ekiplerin gece gündüz demeden sahada görev yaptığı bildirildi.

Batı Mahallelerinin Altyapı Güvencesi Sağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yalnızca Önsen değil, aynı zamanda batı mahallelerinin de uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor. Bu sayede, olası altyapı sorunlarının önüne geçilerek, bölge halkına daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunulmuş olacak.