KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Onikişubat ilçesine bağlı ‘’ÖNSEN İÇME SUYU PROJESİ’’ kapsamındaki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı.

Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerinde içme suyu altyapısı tamamen yenilenerek bölge halkının daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

82 kilometre içme suyu şebeke hattı, 1 adet 1500 metreküp, 1adet 900 metreküp, 1 adet 300 metreküp ve 2 adet 100 metreküp olmak üzere toplam 5 adet depo yapımı ile mevcutta olan depoların bakım onarım çalışmalarının en geç Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Bölge için son derece önemli olan bu yatırımın güncel maliyet bedeli 60 milyon TL olurken Projenin tamamlanmasıyla birlikte Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerinde uzun vadede içme suyu problemi çözülmüş olacak.