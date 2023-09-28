İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından, yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı” ifadesini kullandı.

Yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyonda 33 milyon 918 bin 650 boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kilogram tütün mamulü, 10 bin 811 puro, 18 bin 96 elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.



