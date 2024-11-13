Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 270 kişinin ardından aranan 12 zanlı daha yakalandı.

Böylelikle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 282'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadının da aralarında bulunduğu zanlılar, otobüs ve midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar öncülüğünde adliyeye götürüldü.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir polis helikopteri de havadan gözetleme yaptı.

Zırhlı araçlarla ve polis helikopteriyle güzergahta önlem alan ekipler, adliye civarında da önlemlerini sürdürdü.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.