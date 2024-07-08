Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele yol açtı. Menfezden geçerken ayağı kayan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularına kapıldı. Kocakoç'un cansız bedeni selin sürüklediği alandan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Aniden bastıran şiddetli yağışlar, Muş'un Malazgirt ilçesinde de sele neden oldu. Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)