Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgesi ile EXPO alanı arasındaki yol baştan sona yenilendi.

Daha önce kilit parke kaplama olan güzergâhta, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söküm işlemleri gerçekleştirildi. Ardından, yol modern ve uzun ömürlü sıcak asfaltla kaplanarak hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü artırıldı.

Yapılan çalışma sayesinde OSB’ye ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelirken, Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin şehir merkeziyle bağlantısı da önemli ölçüde iyileştirildi. Yenilenen yol, bölgedeki trafik akışını düzenleyerek sürüş konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.