Bölge Müdürü Karartı Ormanlarımızda Meydana Gelen Yangınların %88'u İnsan Kaynaklıdır İfadelerine Yer Verdi.

Geçtiğimiz Sene Yangında Büyük Zarar Gören Bulutoğlu Mahallesinde Açıklamalarda Bulunan Orman Bölge Müdürü Karartı Burada Ağaçlandırma Çalışmalarının Özveriyle Devam Ettiğini Belirtti.

Bölge Müdürü Karartı Son Olarak Anayasa'nın 169'uncu Maddesi Gereğince Yanan Sahaların Yeniden Ormanlaştırılmasının Yasal Zorunluluk Taşıdığını Söyledi.

Basın Açıklamasının Hemen Ardından Kentte Görev Yapan Basın Mensupları Fidan Dikim Etkinliğine Katılarak Fidanları Toprakla Buluşturdular.

