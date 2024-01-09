KSÜ Orman Fakültesi Dekanlık Makamında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’in katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle Prof. Dr. Hasan Serin, dekanlık görevini Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mengeloğlu’na devretti.

Devir-teslim töreninde konuşan Rektör Yasım “Başarılı hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Hasan Serin hocamızı takdir ediyorum. Hep birlikte şehrimize, ülkemize ve akademik camiaya var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Orman Fakültemizin başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ederim. " açıklamalarında bulundu.

Rektör Yasım, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Hasan Serin’e teşekkür ederek belge takdiminde bulunurken Orman Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Fatih Mengeloğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

