Elbistan ve diğer ilçelerdeki ağaçlandırma ile orman sahalarını incelemek için gelen helikopter, vatandaşlardan ilgi gördü.

Elbistan ve diğer ilçelerdeki ağaçlandırma ile orman sahalarını incelemek için gelen helikopter, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Elbistan semalarında uçan dev helikopter, inceleme sonrasında çim sahaya indi. Sahaya giden vatandaşlar, meraklı gözlerle helikopteri inceledi. Teknik ekibin izin vermesiyle birlikte helikopterin pilot koltuğuna oturan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.