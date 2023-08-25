Son yıllarda Türkiye ve dünyada artan orman yangınlarının nedenlerine değinen Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Son yıllarda Türkiye'de yangınlarla ilgili çok ciddi bir sınav söz konusu. Yangınlarda küresel ısınma bir faktördü ama asıl sebebi buna bağlayamayız. Yangınların çıkış sebebinin yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Kalanı da tabii nedenlerdir. Yani burada asıl neden insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizliktir.

Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, mesire düzenlemesi yaptı. Belirlenen alanlar dışında piknik yasaklandı.

İkincisi seyahat ederken araçlardan çöp ve yanıcı madde atılmaması.

Üçüncü kural, yangın çıktığında gören vatandaşların yetkililer gelmeden müdahale ederek can güvenliklerini tehlikeye atmaması.

"Kızılçam spekülasyonu gerçekçi değil"

Türkiye'de kızılçamla alakalı çok ciddi spekülasyonlar var. Türkiye'nin yerli ağacı dediğimiz ve yangın kültürüne en uygun ağaç türüdür. Antalya ya da Muğla'da kızılçamı kaldırdığınızda, yerine kayın ya da gürgeni yetiştiremezsiniz. Tabiata aykırı bir türü yerine koyamazsınız, onu da koruyamazsınız.

Dünyadan örnek vereyim; Kanada'da 1 temmuz itibariyle 8,8 milyon hektar, ABD'de 270 bin hektar, İspanya'da 66 bin hektar, Fransa'da 21 bin hektar, Portekiz'de 7 bin hektar alan yandı. Buralar kızılçam olduğundan yanmadı. Küresel ısınma ve diğer nedenlerden yandı. Tüm dünyada bu yangın sürecini yaşıyoruz.

Alınması gereken tedbirler

Ne tür tedbirler alabiliriz? Yerleşim alanlarına 100-200 metre bant genişliğinde yangına dirençli ağaç alanlarımız var. Bunların genişletilmesi gerekebilir.

İkincisi, ormanlara yakın belediyelerimiz, orman sınırlarına yakın imar vermemeli.

Bu iki tedbir yan yana konulduğunda, gelecek yıllarda orman yangınlarını daha az konuşuyor olacağız.