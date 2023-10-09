Hamas'ın İsrail'e Düzenlediği Saldırı Ve İsrail'in Buna Verdiği Sert Yanıtını Orta Doğu'da Gerilimi Tırmandıracağı Endişeleri Yeni Haftada Yatırımcıları Güvenli Liman Olarak Görülen Altına Yöneltti.

İsrail Ve Hamas Güçleri Arasında Hafta Sonu Yaşanan Dramatik Çatışmaların Orta Doğu'da Daha Geniş Çaplı Bir Çatışma Riskini Artırması, Güvenli Liman Olarak Görülen Ons Altında Bu Sabah Fiyatları Yüzde 1'den Fazla Yükseltti.

Ons Altın 1855,40 Dolara Kadar Yükselişin Ardından, Şu Sıralarda Cuma Gününe Göre Yüzde 1,09 Artışla1,853.03 Dolardan İşlem Görüyor.