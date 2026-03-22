Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tedarik zincirinin ciddi şekilde aksaması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların artması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Brent petrol fiyatlarının artmasının ardından salı günü motorine 6,22 TL, benzine ise 1,30 TL zam gelmesi bekleniyor.
Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanabileceği endişesi ve çatışmaların kısa vadede sona ermeyeceğine yönelik beklentilerle yükselişini sürdürüyor.