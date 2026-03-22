Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 2 haftadır 29 ilde devam eden operasyonlarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 139 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve sorgu süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.