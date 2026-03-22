Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen askeri helikoptere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, dün akşam teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düştü.

Bakanlık, başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık şehit olanlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."

Bakan Güler, şehit olan TSK personelinin isimlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan personellerin isimlerini paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri isimleri de Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can.