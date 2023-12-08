6 Şubatta meydana gelen asrın felaketi sonrası orta hasarlı binaların durumlarıyla ilgili süreç devam ederken, orta hasarlı bina mağdurları platformu Milli İrade Meydanında toplanarak düdüklü eylem gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu tarafından düzenlenen eyleme ellerinde pankartlarla katılanlar ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar çaldıkları düdükle seslerini duyurmaya çalıştı. Platform adına vatandaşlar açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ederek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.