Kahramanmaraş Expo 2023 Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Deprem Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü Ve İş Dünyasının Yoğun Katılımıyla Gerçekleştirildi.

Osbük Başkanı Memiş, Burada Yaptığı Konuşmada, Sorumluluk Alanımızda Bulunan Organize Sanayi Bölgelerimizle Doğrudan Kontağa Geçerek 7 Gün 24 Saat Süren Bir Çalışma Süreci Geçirdiklerini Dile Getirdi.

Başkan Memiş Konuşmasının Devamında Osb’lerin Şehirler İçin Önemine Vurgu Yaparken Kahramanmaraş’ta Devam Eden Osb’ler İçinde Çalışmaların Sürdüğünü Söyledi.