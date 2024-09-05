Birçok kulüp tarafından takımına düşünülen Victor Osimhen, Galatasaray'a nasip oldu.

Avrupa’nın sayılı forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen için Galatasaray, önemli bir transfer süreci başlattı.

Osimhen ile Napoli’nin arasının bozulmasını fırsata çeviren Aslan, Nijeryalı gol makinesini kiralamak için hemen harekete geçti.

Yapılan görüşmeler sonucunda sarı kırmızılıların yeni transferi Victor Osimhen, kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi imzayı attı.

Dünyaca ünlü Nijeryalı golcünün piyasa değeri tam 100 milyon Euro.

Ancak, sözleşmede dikkat çeken bir detay yer aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a transfer olmasının arkasında sözleşmesine koydurmak istediği fesih maddesinin kilit önem taşıdığı öne sürüldü.

Bu maddeye göre Nijeryalı golcünün serbest kalma bedeli 130 milyon eurodan 75 milyon euroya düşürüldü.

Osimhen ocak ayında Napoli'den ayrılmak isterse serbest kalma maddesini kullanabilecek.

Ve eğer başka bir kulübe transfer olursa, sarı-kırmızılıların da ligin ikinci yarısı öncesi kiralık sözleşmesini feshetmek için bu transferden pay alması bekleniyor.