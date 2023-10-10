Olayla ilgili olarak tır sürücüsü ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerindeki uygulama noktasında O.K. idaresindeki tırı durduran ekipler, narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada, şoför mahalline gizlenmiş 45 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

Sürücü O.K. ile yanında bulunan 3 kişi gözaltına alındı.