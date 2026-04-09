Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bölgede zarar gören ev ve iş yerlerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, iş makineleriyle su tahliyesi yapılıyor, hasar gören alanlar tespit ediliyor.

İş yerleri su basan ve balçıkla kaplanan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

- Selden etkilenenlere gıda ve hijyen malzemesi desteği

Kadirli Belediyesi ekipleri, selden etkilenen vatandaşlara gıda ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da bölgede gelerek selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetmişti.