Adana'da renkli kıyafetler giyen kadınlar, İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur attı.

Başlangıç noktasında sona eren programa erkekler de katıldı.

- Mersin

Mersin'de rengarenk giyinen kadınlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, balon, çiçek, pankart ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Çocuklar ve erkeklerin de kadınlara eşlik ettiği etkinlikte, keyifli anlar yaşandı.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda toplanan kadınlar şehir turu yaptı.

Katılımcıların süsledikleri bisikletleriyle çeşitli caddeleri gezdiği program, Kadirli Öğretmenevi'nde son buldu.