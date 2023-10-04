Kazada otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Gaziantep- Osmaniye istikameti, Düziçi Yarbaşı Viyadükü mevkiinde meydana geldi. 34 AFK 01 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan1'inin durumunun ağır olduğu 2'sinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu ajansı