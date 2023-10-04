Kazada otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Gaziantep- Osmaniye istikameti, Düziçi Yarbaşı Viyadükü mevkiinde meydana geldi. 34 AFK 01 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan1'inin durumunun ağır olduğu 2'sinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.